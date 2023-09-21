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СБУ задержала коллаборантов, которые проводили псевдореферендумы на Херсонщине

21 сентября 2023 11:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ задержала коллаборантов, которые проводили псевдореферендумы на Херсонщине
Задержание коллаборантов в Херсонской области. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины арестовала семью коллаборантов, которая в 2022 году помогала России провести псевдореферендум в Херсонской области. Сейчас они находятся под стражей.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что в Бериславском районе были задержаны две местные жительницы: мать и ее дочь. После того как регион оказался под оккупацией, они предложили свои услуги российским войскам в борьбе против Украины.

Обе женщины были включены в состав "избирательной комиссии" небольшого населенного пункта на оккупированной территории. Они проводили обходы среди жителей, требуя "голосовать" за вхождение Херсонской области в состав России.

Также СБУ сообщает, что жителям, которые не желали поддерживать эту инициативу, угрожали отправкой в плен к российским властям. Вооруженные бойцы активно помогали им в этих "обходах".

Впоследствии обе женщины манипулировали данными "голосования", искажая результаты в интересах российской стороны. Когда населенный пункт был освобожден, они решили остаться, полагая, что их действия останутся незамеченными. 

Задержание коллаборантки в Херсонской области
Задержание коллаборантки в Херсонской области. Фото: 
t.me/SBUkr
скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что следователи сообщили о подозрении в коллаборационизме жительнице Купянска. Во время оккупации города местная жительница добровольно сотрудничала с оккупационными властями и осуществляла оформление и выдачу жителям документов, подтверждающих гражданство РФ.

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