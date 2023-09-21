СБУ затримала колаборантів, які проводили псевдореферендуми на Херсонщині

Затримання колаборантів у Херсонській області. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України заарештувала сім'ю колаборантів, яка у 2022 році допомагала Росії провести псевдореферендум у Херсонській області. Нині вони перебувають під вартою.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Що відомо про діяльність сім'ї колаборантів у Херсонській області

Повідомляється, що у Бериславському районі було затримано двох місцевих мешканок: матір та її доньку. Після того, як регіон опинився під окупацією, вони запропонували свої послуги російським військам у боротьбі проти України.

Обидві жінки були включені до складу "виборчої комісії" невеликого населеного пункту на окупованій території. Вони проводили обходи серед мешканців, вимагаючи голосувати за входження Херсонської області до складу Росії.

Також СБУ повідомляє, що мешканцям, які не бажали підтримувати цю ініціативу, загрожували відправкою в полон до російської влади. Збройні бійці активно допомагали їм у цих "обходах".

Згодом обидві жінки маніпулювали даними "голосування", спотворюючи результати на користь російської сторони. Коли населений пункт було звільнено, вони вирішили залишитись, вважаючи, що їхні дії залишаться непоміченими.

Затримання колаборантки у Херсонській області. Фото:

t.me/SBUkr

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що слідчі повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканці Куп'янська. Під час окупації міста місцева мешканка добровільно співпрацювала з окупаційною владою та здійснювала оформлення та видачу мешканцям документів, що підтверджують громадянство РФ.