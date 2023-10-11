СБУ разоблачила предателей, которые навели ракету на кафе в Грозе

Последствия ракетного удара по Грозе Харьковской области 5 октября. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые скорректировали ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября. В результате обстрела погибли 53 человека.

Об этом сообщает СБУ.

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"Злоумышленниками оказались двое местных жителей — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов", — говорится в сообщении.

За это предатели получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Россияне назначили одного из них "водителем конвойной группы", а другого — "инспектором дорожно-патрульной службы".

Накануне освобождения региона оба фигуранта вместе с семьями сбежали в Россию. Там они продолжили работать на пользу оккупантам. По указаниям врага злоумышленники дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

В СБУ рассказали, что под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере соратники агрессора выпытывали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

"С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию", — говорится в сообщении.

После того как Владимир Мамон узнал точный адрес и время проведения мирного мероприятия, он передал эти данные российским захватчикам. Полученную информацию враг использовал для осуществления прицельного удара по селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

В результате атаки РФ погибли 53 мирных человека, в том числе малолетний ребенок.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.

Добавим, в результате российского удара по кафе в селе Гроза Харьковской области погибла семья павшего воина, которого поминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.