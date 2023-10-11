СБУ викрила зрадників, які навели ракету на кафе в Грозі

Наслідки ракетного удару по Грозі Харківської області 5 жовтня. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Служба безпеки України викрила зрадників, які скоригували ракетний удар Росії по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Внаслідок обстрілу загинуло 53 людини.

Про це повідомляє СБУ.

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"Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів", — йдеться у повідомленні.

За це зрадники отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Росіяни призначили одного з них "водієм конвойної групи", а іншого — "інспектором дорожньо-патрульної служби".

Напередодні звільнення регіону обидва фігуранти разом з родинами втекли до Росії. Там вони продовжили працювати на користь окупантів. За вказівками ворога зловмисники дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

У СБУ розповіли, що під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері поплічники агресора випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.



"Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці — їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію", — йдеться у повідомленні.

Після того як Володимир Мамон дізнався точну адресу та час проведення мирного заходу, він передав ці дані російським загарбникам. Отриману інформацію ворог використав для здійснення прицільного удару по селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".



Внаслідок атаки РФ загинули 53 мирних людей, у тому числі малолітня дитина.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Також ми писали, що у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

Додамо, внаслідок російського удару по кафе в селі Гроза Харківської області загинула сім'я полеглого воїна, якого поминали місцеві мешканці. Вони зібралися після того, як їх покликав син військового Денис Козир.