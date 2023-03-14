СБУ разоблачила восьмерых кремлевских агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине
Служба безопасности Украины нейтрализовала разветвленную сеть вражеских агитаторов. Дельцы оправдывали вооруженную агрессию россии и призывали к свержению власти.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Правоохранители разоблачили преступников в Киеве, Черкассах, Винницкой и Закарпатской областях. Да, один из жителей столицы под вымышленным именем в соцсетях распространял материалы российских и белорусских пропагандистов.
В Закарпатской области местный блоггер распространял в соцсетях фейки и манипуляции российской пропаганды по "церковной теме" в Украине.
"Злоумышленник "разгонял" вражеские нарративы, в которых оскорблял чувство верующих, прибегал к пренебрежительным высказываниям в их адрес", — говорится в сообщении.
В Черкассах установлены две приспешницы агрессора. Одна из них бывшая чиновник прокуратуры, другая — работница филиала одного из государственных банков. Во время переписки в мессенджерах они оправдывали преступления оккупантов и распространяли дезинформацию о подразделениях ВСУ.
В Винницкой области СБУ была заблокирована подрывная деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых бывшие учитель школы и медработник.
В запретной соцсети "Одноклассники" они призывали к насильственному захвату власти в Украине.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ поймала на Днепропетровщине информатора оккупантов.