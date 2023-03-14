СБУ викрила вісьмох кремлівських агітаторів, які закликали до повалення влади в Україні
Служба безпеки України нейтралізувала розгалужену мережу ворожих агітаторів. Ділки виправдовували збройну агресію рф та закликали до повалення влади.
Про це інформує пресслужба відомства.
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Деталі
Правоохоронці викрили злочинців у Києві, Черкасах, на Вінничанині та Закарпатті. Так, один з жителів столиці під видуманим ім’ям у соцмережах поширював матеріали російських та білоруських пропагандистів.
У Закарпатській області місцевий блогер розповсюджував у соцмережах фейки та маніпуляції російської пропаганди щодо "церковної теми" в Україні.
"Зловмисник "розганяв" ворожі наративи, в яких ображав почуття вірян, вдавався до зневажливих висловлювань на їхню адресу", — йдеться у повідомленні.
У Черкасах встановлено двох поплічниць агресора. Одна з них колишня посадовиця прокуратури, інша — працівниця філії одного із державних банків. Під час листування у месенджерах вони виправдовували злочини окупантів та поширювали дезінформацію про підрозділи ЗСУ.
На Вінничині СБУ було заблоковано підривну діяльність чотирьох інтернет-агітаторів, серед яких — колишні вчитель школи та медпрацівник.
У забороненій соцмережі "Однокласники" вони закликали до насильницького захоплення влади в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ спіймала на Дніпропетровщині інформатора окупантів.