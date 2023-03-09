На Волыни СБУ разоблачила в своих рядах еще одну поклонницу русского мира

СБУ разоблачила среди своих еще одну предательницу с Волыни: что она натворила
СБУ совместно с ГБР разоблачили на Волыни еще одну поклонницу "русского мира". Любопытно, что женщина была одной из работниц Службы безопасности Украины.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Так, по данным правоохранителей, предательница оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов.
Кроме того, сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию россии против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.
Также, чиновник негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный.
На основании всех собранных данных женщине поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).
Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области разоблачили еще одного коллаборанта, организовавшего работу АЗС по российским правилам.