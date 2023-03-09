На Волині СБУ викрила у своїх лавах ще одну прихильницю руського міра

СБУ викрила серед своїх ще одну зрадницю з Волині: що вона накоїла
СБУ спільно з ДБР викрили на Волині ще одну прихильницю "руського міра". Цікаво, що жінка була однією з працівниць Служби безпеки України.
Про це інформує пресслужба відомства.
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Так, за даними правоохоронців, зрадниця виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.
Окрім того, співробітниця намагалась представити збройну агресію рф проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.
Також, посадовиця негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний.
На підставі усіх зібраних даних жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).
Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області викрили чергового колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами.