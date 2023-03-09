На Волині СБУ викрила у своїх лавах ще одну прихильницю руського міра

Жінка виправдовувала вторгнення рф

СБУ спільно з ДБР викрили на Волині ще одну прихильницю "руського міра". Цікаво, що жінка була однією з працівниць Служби безпеки України.

Про це інформує пресслужба відомства.

Деталі

Так, за даними правоохоронців, зрадниця виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів.

Окрім того, співробітниця намагалась представити збройну агресію рф проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Також, посадовиця негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний.

На підставі усіх зібраних даних жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області викрили чергового колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами.