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СБУ разоблачила новые схемы незаконного пересечения границы для уклонистов — до чего додумались

14 ноября 2023 15:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СБУ разоблачила новые схемы незаконного пересечения границы для уклонистов — до чего додумались
Разоблачение одного из должностных лиц ВЛК в Хмельницком. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередные схемы для уклонистов. На этот раз чиновник военно-врачебной комиссии и дельцы прятали своих "клиентов" в такси. Отмечается, что подобную схему СБУ заблокировала в нескольких регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них — чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников", — говорится в сообщении.

разоблачение должностных лиц ВЛК
Разоблачение злоумышленников, которые занимались незаконным пересечением границы для уклонистов. Фото: СБУ

Отмечается, что за денежное вознаграждение они предлагали уклонистам так называемые варианты для того, чтобы избежать призыва и убежать за границу с поддельными документами или пересечь ее вне контрольно-пропускных пунктов.

Цена таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов.

Разоблачение злоумышленников

В частности, в Хмельницком удалось разоблачить чиновника местной ВЛК. За взятку он "дописывал" военнообязанным тяжелые заболевания как причину для "списания" с военной службы.

разоблачение должностных лиц ВЛК
Разоблачение должностного лица ВЛК в Хмельницком. Фото: СБУ

Также в Киеве был задержан злоумышленник, который продавал уклонистам поддельные документы, в которых подтверждалась непригодность к службе из-за состояния здоровья.

"Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента", — добавили в сообщении.

разоблачение должностных лиц ВЛК
Разоблачение злоумышленников, которые занимались незаконным пересечением границы для уклонистов. Фото: СБУ

Кроме того, во Львовской области был задержан 51-летний житель Самборского района. Он заручился поддержкой местной криминальной группировки, благодаря чему ему удавалось переправлять уклонистов за границу через подготовленные ранее "лесные маршруты".

разоблачение должностных лиц ВЛК
Разоблачение злоумышленников, которые занимались незаконным пересечением границы для уклонистов. Фото: СБУ

Напомним, в Закарпатской области вблизи реки Тиса пограничники задержали четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. В руках они держали надувные "пончики" для купания. Таким образом, молодые люди хотели показать уклонистам путь для незаконного пересечения границы.

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