СБУ разоблачила новые схемы незаконного пересечения границы для уклонистов — до чего додумались
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередные схемы для уклонистов. На этот раз чиновник военно-врачебной комиссии и дельцы прятали своих "клиентов" в такси. Отмечается, что подобную схему СБУ заблокировала в нескольких регионах страны.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сколько таких схем удалось разоблачить
"Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них — чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за денежное вознаграждение они предлагали уклонистам так называемые варианты для того, чтобы избежать призыва и убежать за границу с поддельными документами или пересечь ее вне контрольно-пропускных пунктов.
Цена таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов.
Разоблачение злоумышленников
В частности, в Хмельницком удалось разоблачить чиновника местной ВЛК. За взятку он "дописывал" военнообязанным тяжелые заболевания как причину для "списания" с военной службы.
Также в Киеве был задержан злоумышленник, который продавал уклонистам поддельные документы, в которых подтверждалась непригодность к службе из-за состояния здоровья.
"Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента", — добавили в сообщении.
Кроме того, во Львовской области был задержан 51-летний житель Самборского района. Он заручился поддержкой местной криминальной группировки, благодаря чему ему удавалось переправлять уклонистов за границу через подготовленные ранее "лесные маршруты".
Напомним, в Закарпатской области вблизи реки Тиса пограничники задержали четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. В руках они держали надувные "пончики" для купания. Таким образом, молодые люди хотели показать уклонистам путь для незаконного пересечения границы.
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