СБУ викрила нові схеми незаконного перетину кордону для ухилянтів — до чого додумалися

Викриття одного з посадовців ВЛК у Хмельницькому. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили чергові схеми для ухилянтів. Цього разу чиновник військово-лікарської комісії та ділки ховали своїх "клієнтів" у таксі. Зазначається, що таку схему СБУ заблокувала у декількох регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Служба безпеки заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них — посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників", — йдеться у повідомленні.

Викриття зловмисників, які займалися незаконним перетином кордону для ухилянтів. Фото: СБУ

Зазначається, що за грошову винагороду вони пропонували ухилянтам так звані варіанти для того, аби уникнути призову та втекти за кордон з підробленими документами або перетнувши його поза контрольно-пропускними пунктами.

Ціна таких "послуг" складала до 10 тисяч доларів.

Викриття зловмисників

Зокрема у Хмельницькому вдалося викрити посадовця місцевої ВЛК. За хабарі він "дописував" військовозобов'язаним важкі захворювання як причину для "списання" з військової служби.

Викриття посадовця ВЛК у Хмельницькому. Фото: СБУ

Також у Києві було затримано зловмисника, який продавав ухилянтам підроблені документи, в яких підтверджувалася непридатність до служби через стан здоров'я.

"Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта", — додали у повідомленні.

Викриття зловмисників, які займалися незаконним перетином кордону для ухилянтів. Фото: СБУ

Крім того, у Львівській області було затримано 51-річного жителя Самбірського району. Він заручився підтримкою місцевого кримінального угруповання, завдяки чому йому вдавалося переправляти ухилянтів за кордон через підготовлені раніше "лісові маршрути".

Викриття зловмисників, які займалися незаконним перетином кордону для ухилянтів. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Закарпатській області поблизу річки Тиса прикордонники затримали чотирьох людей, серед яких є двоє неповнолітніх. В руках вони тримали надувні "пончики" для купання. Таким чином, парубки хотіли показати ухилянтам шлях для незаконного перетину кордону.