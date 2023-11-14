СБУ викрила нові схеми незаконного перетину кордону для ухилянтів — до чого додумалися
Співробітники Служби безпеки України викрили чергові схеми для ухилянтів. Цього разу чиновник військово-лікарської комісії та ділки ховали своїх "клієнтів" у таксі. Зазначається, що таку схему СБУ заблокувала у декількох регіонах країни.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Скільки таких схем вдалося викрити
"Служба безпеки заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них — посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за грошову винагороду вони пропонували ухилянтам так звані варіанти для того, аби уникнути призову та втекти за кордон з підробленими документами або перетнувши його поза контрольно-пропускними пунктами.
Ціна таких "послуг" складала до 10 тисяч доларів.
Викриття зловмисників
Зокрема у Хмельницькому вдалося викрити посадовця місцевої ВЛК. За хабарі він "дописував" військовозобов'язаним важкі захворювання як причину для "списання" з військової служби.
Також у Києві було затримано зловмисника, який продавав ухилянтам підроблені документи, в яких підтверджувалася непридатність до служби через стан здоров'я.
"Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта", — додали у повідомленні.
Крім того, у Львівській області було затримано 51-річного жителя Самбірського району. Він заручився підтримкою місцевого кримінального угруповання, завдяки чому йому вдавалося переправляти ухилянтів за кордон через підготовлені раніше "лісові маршрути".
Нагадаємо, у Закарпатській області поблизу річки Тиса прикордонники затримали чотирьох людей, серед яких є двоє неповнолітніх. В руках вони тримали надувні "пончики" для купання. Таким чином, парубки хотіли показати ухилянтам шлях для незаконного перетину кордону.
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