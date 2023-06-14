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СБУ разоблачила киевскую компанию, работавшую на "Росатом"

14 июня 2023 11:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ разоблачила киевскую компанию, работавшую на "Росатом"
Задержание злоумышленников. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киевская компания сотрудничала с "Росатомом", снабжая его трубопроводной арматурой даже после начала полномасштабной войны в Украине. СБУ остановила эту схему, руководителю компании объявили подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Работа на Россию

СБУ разоблачила схему сотрудничества с государственным российским предприятием "Росатом" Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения.

Эта компания до февраля 2022 года поставляла в Москву свою продукцию — трубопроводную арматуру.

Обыск в киевском бюро арматуростроения
Обыск в киевском бюро арматуростроения
Фото: СБУ

Эта арматура была нужна "Росатому" для строительства энергоблоков на пяти атомных электростанциях в третьих странах.

Сотрудничество во время войны

Как установило следствие, Киевское центральное конструкторское бюро арматростроения продолжило сотрудничество с россиянами даже после начала полномасштабного вторжения армии РФ.

Найдено во время обысков в бюро арматуростроения
Найденное во время обысков в бюро арматуростроения
Фото: СБУ

"Для этого разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы", — подчеркнули в СБУ, показав схему обхождения санкций против "Росатома".

Схема обхода санкций украинской компанией
Схема обхода санкций украинской компанией
Инфографика: СБУ

За время полномасштабной войны украинское предприятие провело 16 экспортных операций в Россию на общую сумму около 42 млн гривен.

Обыски и подозрение

Были проведены обыски на предприятии и в местах проживания фигурантов дела.

Продукция киевского бюро арматуростроения
Продукция киевского бюро арматуростроения
Фото: СБУ

После обысков гендиректору бюро и двоим его подчиненным объявили подозрение по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Все трое оказались под стражей без права выхода под залог. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле текущего года Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома".

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