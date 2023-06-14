СБУ разоблачила киевскую компанию, работавшую на "Росатом"
Киевская компания сотрудничала с "Росатомом", снабжая его трубопроводной арматурой даже после начала полномасштабной войны в Украине. СБУ остановила эту схему, руководителю компании объявили подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Работа на Россию
СБУ разоблачила схему сотрудничества с государственным российским предприятием "Росатом" Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения.
Эта компания до февраля 2022 года поставляла в Москву свою продукцию — трубопроводную арматуру.
Эта арматура была нужна "Росатому" для строительства энергоблоков на пяти атомных электростанциях в третьих странах.
Сотрудничество во время войны
Как установило следствие, Киевское центральное конструкторское бюро арматростроения продолжило сотрудничество с россиянами даже после начала полномасштабного вторжения армии РФ.
"Для этого разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы", — подчеркнули в СБУ, показав схему обхождения санкций против "Росатома".
За время полномасштабной войны украинское предприятие провело 16 экспортных операций в Россию на общую сумму около 42 млн гривен.
Обыски и подозрение
Были проведены обыски на предприятии и в местах проживания фигурантов дела.
После обысков гендиректору бюро и двоим его подчиненным объявили подозрение по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Все трое оказались под стражей без права выхода под залог. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в апреле текущего года Литва предложила поэтапно вводить санкции против "Росатома".