СБУ викрила київську компанію, яка працювала на "Росатом"
Київська компанія співпрацювала з "Росатомом", постачаючи йому трубопровідну арматуру навіть після початку повномасштабної війни в Україні. СБУ зупинила цю схему, керівнику компанії оголосили підозру.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Робота на Росію
СБУ викрила схему співпраці з державним російським підприємством "Росатом" Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування.
Ця компанія до лютого 2022 року постачала до Москви свою продукцію — трубопровідну арматуру.
Ця арматура була потрібна "Росатому" для будівництва енергоблоків на п’яти атомних електростанціях у третіх країнах.
Співпраця під час війни
Як встановило слідство, Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування продовжило співпрацю із росіянами навіть після початку повномасштабного вторгнення армії РФ.
"Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми", — наголосили у СБУ, показавши схему обходження санкцій проти "Росатома".
За час повномасштабної війни українське підприємство здійснило 16 експортних операцій до Росії на загальну суму близько 42 млн гривень.
Обшуки і підозра
Були проведені обшуки на підприємстві та у місцях проживання фігурантів справи.
Після обшуків гендиректору бюро та двом його підлеглим оголосили підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Усі троє опинилися під вартою без права виходу під заставу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у квітні поточного року Литва запропонувала поетапно вводити санкції проти "Росатома".