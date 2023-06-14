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СБУ викрила київську компанію, яка працювала на "Росатом"

14 червня 2023 11:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
СБУ викрила київську компанію, яка працювала на "Росатом"
Затримання зловмисників. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Київська компанія співпрацювала з "Росатомом", постачаючи йому трубопровідну арматуру навіть після початку повномасштабної війни в Україні. СБУ зупинила цю схему, керівнику компанії оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Робота на Росію

СБУ викрила схему співпраці з державним російським підприємством "Росатом" Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування.

Ця компанія до лютого 2022 року постачала до Москви свою продукцію — трубопровідну арматуру.

Обшук у київському бюро арматуробудування
Обшук у київському бюро арматуробудування
Фото: СБУ

Ця арматура була потрібна "Росатому" для будівництва енергоблоків на п’яти атомних електростанціях у третіх країнах.

Співпраця під час війни

Як встановило слідство, Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування продовжило співпрацю із росіянами навіть після початку повномасштабного вторгнення армії РФ.

Знайдене під час обшуків у бюро арматуробудування
Знайдене під час обшуків у бюро арматуробудування
Фото: СБУ

"Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми", — наголосили у СБУ, показавши схему обходження санкцій проти "Росатома".

Схема обходу санкцій українською компанією
Схема обходу санкцій українською компанією
Інфографіка: СБУ

За час повномасштабної війни українське підприємство здійснило 16 експортних операцій до Росії на загальну суму близько 42 млн гривень.

Обшуки і підозра

Були проведені обшуки на підприємстві та у місцях проживання фігурантів справи.

Продукція київського бюро арматуробудування
Продукція київського бюро арматуробудування
Фото: СБУ

Після обшуків гендиректору бюро та двом його підлеглим оголосили підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Усі троє опинилися під вартою без права виходу під заставу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні поточного року Литва запропонувала поетапно вводити санкції проти "Росатома".

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