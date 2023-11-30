СБУ разоблачила четыре новые схемы для побега от мобилизации
Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала четыре схемы уклонения от мобилизации. Они действовали в разных областях Украины. Уклонисты платили за "услуги" подделки документов по восемь тысяч долларов.
Об этом сообщает СБУ.
СБУ заблокировала новые схемы для уклонистов
По данным СБУ, задержан столичный владелец транспортной компании. Она работала под видом предоставления международных пассажирских перевозок. А также задержали чиновника одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.
Преступники получали от уклонистов по восемь тысяч долларов и предоставляли "услуги" подделки документов. Они переправляли мужчин в страны Евросоюза в обход контрольно-пропускных пунктов. В СБУ отмечают, что сумма вознаграждения зависела от срочности бегства и его способа.
Схема для уклонистов в Киеве и Тернопольской области
СБУ разоблачило троих дельцов, отправлявших уклонистов в Европу как водителей международных пассажирских рейсов. Организатор, которому 48 лет, для такой схемы приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.
"Его сообщник из Тернопольщины подыскивал желающих избежать мобилизации. Для беспрепятственного пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" как водителей зарубежных рейсов", — отметили в СБУ.
А третьим этапом было то, что сообщница преступников сопровождала псевдоводителей в заграничный пункт назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса. Отмечается, чтобы скрывать преступные действия, фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номерные знаки своих автомобилей.
Схемы для уклонистов в других городах Украины
В Кропивницком:
Там работниками СБУ разоблачен и задержан чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области. Он гарантировал "бронь" от мобилизации для мужчин, предлагая им устроиться на работу в ГСЧС. За свои "услуги" он получал взятки.
В Закарпатье:
Двое жителей Тячевского района предоставляли уклонистам гидрокостюмы и переправляли в соседнюю европейскую страну вплавь, через пограничную реку.
На Буковине:
В Черновицком районе задержан работник местной строительной фирмы. Он водил уклонистов лесными тропами в Евросоюз и получал за это деньги.
В СБУ указывают, что преступникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего уклонистам выехать за пределы страны. Мужчина под видом рекрутинга делал разрешение на "заграничную работу", позволяющую уехать военно обязанным мужчинам.
Добавим, в Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в трех км от границы с Румынией.
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