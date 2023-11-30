СБУ разоблачила четыре новые схемы для побега от мобилизации

Задержание уклонистов работниками СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала четыре схемы уклонения от мобилизации. Они действовали в разных областях Украины. Уклонисты платили за "услуги" подделки документов по восемь тысяч долларов.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным СБУ, задержан столичный владелец транспортной компании. Она работала под видом предоставления международных пассажирских перевозок. А также задержали чиновника одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.

Преступники получали от уклонистов по восемь тысяч долларов и предоставляли "услуги" подделки документов. Они переправляли мужчин в страны Евросоюза в обход контрольно-пропускных пунктов. В СБУ отмечают, что сумма вознаграждения зависела от срочности бегства и его способа.

Схема для уклонистов в Киеве и Тернопольской области

СБУ разоблачило троих дельцов, отправлявших уклонистов в Европу как водителей международных пассажирских рейсов. Организатор, которому 48 лет, для такой схемы приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.

Изъятые деньги у преступников. Фото: СБУ

"Его сообщник из Тернопольщины подыскивал желающих избежать мобилизации. Для беспрепятственного пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" как водителей зарубежных рейсов", — отметили в СБУ.

А третьим этапом было то, что сообщница преступников сопровождала псевдоводителей в заграничный пункт назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса. Отмечается, чтобы скрывать преступные действия, фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номерные знаки своих автомобилей.

Задержание злоумышленника работниками СБУ. Фото: СБУ

Схемы для уклонистов в других городах Украины

В Кропивницком:

Там работниками СБУ разоблачен и задержан чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области. Он гарантировал "бронь" от мобилизации для мужчин, предлагая им устроиться на работу в ГСЧС. За свои "услуги" он получал взятки.

Сотрудники СБУ проводят обыски. Фото: СБУ

В Закарпатье:

Двое жителей Тячевского района предоставляли уклонистам гидрокостюмы и переправляли в соседнюю европейскую страну вплавь, через пограничную реку.

Изъятые деньги у преступников. Фото: СБУ

На Буковине:

В Черновицком районе задержан работник местной строительной фирмы. Он водил уклонистов лесными тропами в Евросоюз и получал за это деньги.

В СБУ указывают, что преступникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Уведомление о разоблачении схем для уклонистов. Фото: скриншот поста СБУ

Уведомление о разоблачении схем для уклонистов. Фото: скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего уклонистам выехать за пределы страны. Мужчина под видом рекрутинга делал разрешение на "заграничную работу", позволяющую уехать военно обязанным мужчинам.

Добавим, в Карпатах пограничники спасли мужчину, который двое суток бродил в горах. Его нашли в трех км от границы с Румынией.