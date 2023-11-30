СБУ викрила чотири нові схеми для втечі від мобілізації

Затримання ухилянтів працівниками СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та ліквідувала чотири схеми ухилення від мобілізації. Вони діяли у різних областях України. Ухилянти сплачували за "послуги" підробки документів по вісім тисяч доларів.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними СБУ, затримали столичного власника транспортної компанії. Вона працювала під виглядом надання міжнародних пасажирських перевезень. А також затримали посадовця одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області.

Злочинці отримували від ухилянтів по вісім тисяч доларів та надавали "послуги" підробки документів. Вони переправляли чоловіків до країн Євросоюзу в обхід контрольно-пропускних пунктів. В СБУ зазначають, що сума винагороди залежала від терміновості втечі та її способу.

Схема для ухилянтів у Києві та на Тернопільщині

СБУ викрило трьох ділків, які відправляли ухилянтів до Європи як водіїв міжнародних пасажирських рейсів. Організатор, якому 48 років, для такої схеми придбав на підставну особу транспортне підприємство.

Вилучені кошти у злочинців. Фото: СБУ

"Його спільник з Тернопільщини підшукував охочих уникнути мобілізації. Для безперешкодного перетину кордону їхні прізвища заздалегідь вносили до інформаційної системи "Шлях" як водіїв закордонних рейсів", — зазначили в СБУ.

А третім етапом було те, що спільниця злочинців супроводжувала псевдоводіїв до закордонного пункту призначання і поверталася в Україну вже за кермом мікроавтобуса. Зазначається, щоб приховувати злочинні дії фігуранти кожні два тижні перереєстровували та змінювали номерні знаки своїх автомобілів.

Затримання зловмисника працівниками СБУ. Фото: СБУ

Схеми для ухилянтів у інших містах України

У Кропивницькому:

Там працівниками СБУ викрито та затримано посадовця одного із підрозділів ДСНС у Кіровоградській області. Він гарантував "бронь" від мобілізації для чоловіків, пропонуючи їм влаштуватися на роботу у ДСНС. За свої "послуги" він отримував хабарі.

Працівники СБУ проводять обшуки. Фото: СБУ

На Закарпатті:

Двоє мешканців Тячівського району надавали ухилянтам гідрокостюми і переправляли до сусідньої європейської країни вплав, через прикордонну річку.

Вилучені кошти у злочинців. Фото: СБУ

На Буковині:

У Чернівецькому районі затримано працівника місцевої будівельної фірми. Він водив ухилянтів лісовими стежками до Євросоюзу і отримував за це гроші.

У СБУ вказують, що злочинцям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Повідомлення про викриття схем для ухилянтів. Фото: скриншот допису СБУ

Повідомлення про викриття схем для ухилянтів. Фото: скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, який допомагав ухилянтам виїхати за межі країни. Чоловік під виглядом рекрутингу робив дозвіл на "закордонну роботу", яка дозволяє виїхати військово зобов'язаним чоловікам.

Додамо, у Карпатах прикордонники врятували чоловіка, що дві доби блукав у горах. Його знайшли за трех км від кордону з Румунією.