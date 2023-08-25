СБУ разоблачила бизнесмена, который вывозил зерно из Бердянска в РФ
Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя из Запорожской области, обвиняемого в экспорте украинского зерна из временно оккупированного Бердянска в Россию. В ходе обысков в доме и офисе главы холдинга в Киеве были найдены деньги, документы и электронные устройства, подтверждающие его виновность.
Об этом сообщает СБУ.
Бизнесмен экспортировал зерно из Бердянска в РФ
Сообщается, что бизнесмен владеет фермерскими предприятиями на территории, временно контролируемой противником. После ряда оперативных действий агенты СБУ задержали его в Киеве, где он перебрался после захвата Бердянска.
Следователи установили, что после переезда в Киев, предприниматель продолжил управлять своим бизнесом на оккупированных территориях через доверенное лицо в Бердянске.
Для упрощения своей деятельности на этих территориях, обвиняемые адаптировали свой бизнес под российские юридические рамки и согласились вносить "налоги" в российскую казну.
Примечательно, что у них также был контракт с органом, называющим себя Министерством образования Запорожья. По предоставленным доказательствам, урожаи, в основном пшеницы, направлялись в Россию через порт в Бердянске.
-
Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
-
Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
-
Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
-
Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
Напомним, что российские захватчики украли 3,7 млн тонн украинского зерна на временно оккупированных территориях, за исключением полуострова Крым.