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СБУ разоблачила бизнесмена, который вывозил зерно из Бердянска в РФ

25 августа 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ разоблачила бизнесмена, который вывозил зерно из Бердянска в РФ
Украинское зерно. Фото: glavnoe.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя из Запорожской области, обвиняемого в экспорте украинского зерна из временно оккупированного Бердянска в Россию. В ходе обысков в доме и офисе главы холдинга в Киеве были найдены деньги, документы и электронные устройства, подтверждающие его виновность.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что бизнесмен владеет фермерскими предприятиями на территории, временно контролируемой противником. После ряда оперативных действий агенты СБУ задержали его в Киеве, где он перебрался после захвата Бердянска.

Следователи установили, что после переезда в Киев, предприниматель продолжил управлять своим бизнесом на оккупированных территориях через доверенное лицо в Бердянске.

Для упрощения своей деятельности на этих территориях, обвиняемые адаптировали свой бизнес под российские юридические рамки и согласились вносить "налоги" в российскую казну.

Примечательно, что у них также был контракт с органом, называющим себя Министерством образования Запорожья. По предоставленным доказательствам, урожаи, в основном пшеницы, направлялись в Россию через порт в Бердянске.

  • Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
    Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
  • Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
    Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
  • Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
    Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
  • Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
    Бизнесмен продавал украинское зерно из Бердянска в РФ. Фото: СБУ
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Напомним, что российские захватчики украли 3,7 млн тонн украинского зерна на временно оккупированных территориях, за исключением полуострова Крым.

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