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СБУ викрила бізнесмена, який вивозив зерно з Бердянська до РФ

25 серпня 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ викрила бізнесмена, який вивозив зерно з Бердянська до РФ
Українське зерно. Фото: glavnoe.in.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України викрила підприємця із Запорізької області, якого звинувачують в експорті українського зерна з тимчасово окупованого Бердянська до Росії. У ході обшуків у будинку та офісі голови холдингу у Києві було знайдено гроші, документи та електронні пристрої, що підтверджують його винність.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що бізнесмен володіє фермерськими підприємствами на території, яка тимчасово контролюється противником. Після низки оперативних дій агенти СБУ затримали його у Києві, де він перебрався після захоплення Бердянська.

Слідчі встановили, що після переїзду до Києва підприємець продовжив керувати своїм бізнесом на окупованих територіях через довірену особу в Бердянську.

Для спрощення своєї діяльності на цих територіях обвинувачені адаптували свій бізнес під російські юридичні рамки та погодилися вносити "податки" до російської скарбниці.

Примітно, що вони також мали контракт з органом, який називає себе Міністерством освіти Запоріжжя. За наданими доказами, урожаї, переважно пшениці, прямували до Росії через порт у Бердянську.

  • Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
    Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
  • Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
    Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
  • Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
    Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
  • Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
    Бізнесмен продавав українське зерно з Бердянська до РФ. Фото: СБУ
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Нагадаємо, що російські загарбники вкрали 3,7 млн тонн українського зерна на тимчасово окупованих територіях, за винятком півострова Крим.

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