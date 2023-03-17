СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении голубого топлива

К организации сделки причастен топ-менеджмент газовых предприятий

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала масштабную схему присвоения голубого топлива из НАК "Нафтогаз". К сделкам причастен топ-менеджмент 16 облгазов.

Об этом информирует СБУ.

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По данным следствия, речь идет о газовых предприятиях в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, связанных с одним из украинских олигархов.

"Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но на самом деле не получали от них газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких действий преступники нанесли Украине ущерб на 3,5 млрд грн, и это только в 2021 году. Вторая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовались не для покупки газа.

Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что Украина подписала с польским газовым оператором меморандум о сотрудничестве.