СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении голубого топлива
Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала масштабную схему присвоения голубого топлива из НАК "Нафтогаз". К сделкам причастен топ-менеджмент 16 облгазов.
Об этом информирует СБУ.
-
"Без стресса": как найти баланс между работой и личной жизнью
-
Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"
-
"Мирный план" Китая: в США обеспокоены стремлением КНР представить встречу путина и Цзиньпина
-
На оккупированных территориях россияне увеличивают количество пыточных, — Генштаб ВСУ
-
Бек-вокалист шоу "Танцы со звездами" рассказал, почему остался без поддержки известного продюсера
-
Министр образования и науки Сергей Шкарлет уходит в отставку: детали
-
Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж
-
В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления
-
В кремле отреагировали на ордер на арест путина
-
Предлагали эвакуацию из "горячих точек": в Киеве разоблачили мошенническую схему
Подробности
По данным следствия, речь идет о газовых предприятиях в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, связанных с одним из украинских олигархов.
"Схема заключалась в том, что "на бумаге" чиновники платили за газ частным подконтрольным компаниям, но на самом деле не получали от них газа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате таких действий преступники нанесли Украине ущерб на 3,5 млрд грн, и это только в 2021 году. Вторая часть схемы заключалась в том, что облгазы получали уплату по тарифам от потребителей, но полученные деньги использовались не для покупки газа.
Эти средства "перечислялись" подконтрольным коммерческим структурам для ухода в тень. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что Украина подписала с польским газовым оператором меморандум о сотрудничестве.