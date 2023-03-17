СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні блакитного палива
Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему привласнення блакитного палива із НАК "Нафтогазу". До оборудок причетний топменеджмент 16 облгазів.
Про це інформує СБУ.
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Деталі
За даними слідства, йдеться про газові підприємства у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.
"Схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок таких дій злочинці завдали Україні збитків на 3,5 млрд грн, і це лише у 2021 році. Друга частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу.
Ці кошти "перераховувалися" підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна підписала з польським газовим оператором меморандум про співпрацю.