СБУ проводят обыски у сообщников нардепа, организовавшего схему для уклонистов
Служба безопасности Украины и ГБР проводят обыски у подельников народного депутата Украины. Он причастен к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает СБУ.
Незаконная схема выезда уклонистов за границу
По данным спецслужб, депутат организовал противоправную схему и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.
"Таким образом, ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены", — отметили в СБУ.
В СБУ отметили, что часть документов, необходимых для бегства "клиентов" за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.
Правоохранители проводят комплексные действия по привлечению к ответственности организатора и участников этого преступления. Среди адресов проведения следственных действий — офис общественной организации, где расположена приемная нардепа.
Правонарушителю грозит наказание до 7 лет тюрьмы.
Напомним, утром 1 ноября правоохранители снова начали обыски у народного депутата Александра Дубинского. Его подозревают в содействии незаконному выезду за границу военнообязанных.
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