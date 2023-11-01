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СБУ проводят обыски у сообщников нардепа, организовавшего схему для уклонистов

1 ноября 2023 12:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
СБУ проводят обыски у сообщников нардепа, организовавшего схему для уклонистов
Обыски у сообщников нардепа. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Служба безопасности Украины и ГБР проводят обыски у подельников народного депутата Украины. Он причастен к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным спецслужб, депутат организовал противоправную схему и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

"Таким образом, ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены", — отметили в СБУ.

Офис нардепа
Офис нардепа. Фото: СБУ

В СБУ отметили, что часть документов, необходимых для бегства "клиентов" за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.

Обыски у сообщников нардепа
Обыски у сообщников нардепа. Фото: СБУ
Обыски у сообщников нардепа
Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников нардепа. Фото: СБУ
Сотрудники СБУ и ДБР проводят обыски у сообщников нардепа.
Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников нардепа. Фото: СБУ

Правоохранители проводят комплексные действия по привлечению к ответственности организатора и участников этого преступления. Среди адресов проведения следственных действий — офис общественной организации, где расположена приемная нардепа.

Правонарушителю грозит наказание до 7 лет тюрьмы.

Напомним, утром 1 ноября правоохранители снова начали обыски у народного депутата Александра Дубинского. Его подозревают в содействии незаконному выезду за границу военнообязанных.

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