СБУ проводять обшуки у спільників нардепа, який організував схему для ухилянтів

Обшуки у спільників нардепа. Фото: СБУ

Служба безпеки України та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України. Він причетний до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними спецслужб, депутат організував протиправну схему і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

"Таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини", — зазначили в СБУ.

Офіс нардепа. Фото: СБУ

У СБУ зазначали, що частину документів, необхідних для втечі "клієнтів" за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Обшуки у спільників нардепа. Фото: СБУ

Працівники СБУ і ДБР проводять обшуки у спільників нардепа. Фото: СБУ

Працівники СБУ і ДБР проводять обшуки у спільників нардепа. Фото: СБУ

Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину. Серед адрес проведення слідчих дій — офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Правопорушнику загрожує покарання до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, вранці 1 листопада правоохоронці знову почали обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Його підозрюють у сприянні незаконному виїзду за кордон військовозобов'язаних.