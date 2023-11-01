СБУ проводять обшуки у спільників нардепа, який організував схему для ухилянтів
Служба безпеки України та ДБР проводять обшуки у спільників народного депутата України. Він причетний до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє СБУ.
Незаконна схема виїзду ухилянтів за кордон
За даними спецслужб, депутат організував протиправну схему і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.
"Таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини", — зазначили в СБУ.
У СБУ зазначали, що частину документів, необхідних для втечі "клієнтів" за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.
Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину. Серед адрес проведення слідчих дій — офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.
Правопорушнику загрожує покарання до 7 років ув'язнення.
Нагадаємо, вранці 1 листопада правоохоронці знову почали обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Його підозрюють у сприянні незаконному виїзду за кордон військовозобов'язаних.
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