СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю минэнерго лнр — что известно

Подозреваемый занимался отладкой бесперебойных поставок украинского угля в рф

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении дежурному "чиновнику" оккупированных территорий. Мужчина выполнял задачи москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса Луганщины на нужды страны-агрессора.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Что известно

Злоумышленником является бывший представитель оккупационной администрации россии на временно захваченной части Луганщины, которого в 2016 году назначили "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности лнр". Подозреваемый следовал указаниям кремля и занимался переустройством топливно-энергетического комплекса региона на нужды россии.

"С сентября 2015 по февраль 2016 года по его указанию в Ростовскую область было незаконно вывезено 230 тыс. тонн каменного угля на сумму свыше 200 млн грн", — говорится в сообщении СБУ.

Известно, что для этого на территории россии создали профильную коммерческую структуру, по которой отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте.

Полученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины.

В настоящее время "чиновник" скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, недавно Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая "конвертировала" награбленные оккупантами гривны на рубли. По предварительным данным, они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 млн рублей.