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СБУ сообщила о подозрении так называемому "экс-заместителю минэнерго лнр": что известно

27 января 2023 13:02
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю минэнерго лнр — что известно
Подозреваемый занимался отладкой бесперебойных поставок украинского угля в рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении дежурному "чиновнику" оккупированных территорий. Мужчина выполнял задачи москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса Луганщины на нужды страны-агрессора.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Что известно

Злоумышленником является бывший представитель оккупационной администрации россии на временно захваченной части Луганщины, которого в 2016 году назначили "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности лнр". Подозреваемый следовал указаниям кремля и занимался переустройством топливно-энергетического комплекса региона на нужды россии.

"С сентября 2015 по февраль 2016 года по его указанию в Ростовскую область было незаконно вывезено 230 тыс. тонн каменного угля на сумму свыше 200 млн грн", — говорится в сообщении СБУ.

Известно, что для этого на территории россии создали профильную коммерческую структуру, по которой отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте.

Полученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины.

В настоящее время "чиновник" скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, недавно Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая "конвертировала" награбленные оккупантами гривны на рубли. По предварительным данным, они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 млн рублей.

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