СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю минэнерго лнр — что известно

СБУ сообщила о подозрении так называемому "экс-заместителю минэнерго лнр": что известно
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении дежурному "чиновнику" оккупированных территорий. Мужчина выполнял задачи москвы по переустройству топливно-энергетического комплекса Луганщины на нужды страны-агрессора.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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Что известно
Злоумышленником является бывший представитель оккупационной администрации россии на временно захваченной части Луганщины, которого в 2016 году назначили "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности лнр". Подозреваемый следовал указаниям кремля и занимался переустройством топливно-энергетического комплекса региона на нужды россии.
"С сентября 2015 по февраль 2016 года по его указанию в Ростовскую область было незаконно вывезено 230 тыс. тонн каменного угля на сумму свыше 200 млн грн", — говорится в сообщении СБУ.
Известно, что для этого на территории россии создали профильную коммерческую структуру, по которой отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте.
Полученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины.
В настоящее время "чиновник" скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, недавно Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая "конвертировала" награбленные оккупантами гривны на рубли. По предварительным данным, они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 млн рублей.