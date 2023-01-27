СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міненерго лнр — що відомо

Підозрюваний займався налагодженням безперебійного постачання українського вугілля до рф

Служба безпеки України повідомила про підозру черговому "чиновнику" окупованих територій. Чоловік виконував завдання москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу Луганщини на потреби країни-агресора.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Що відомо

Зловмисником є колишній представник окупаційної адміністрації рф на тимчасово захопленій частині Луганщини, якого у 2016 році призначили "заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості лнр". Підозрюваний виконував вказівки кремля та займався перелаштуванням паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби росії.

"З вересня 2015 по лютий 2016 років за його вказівкою до Ростовської області було незаконно вивезено 230 тис. тонн кам’яного вугілля на суму понад 200 млн грн", — йдеться в повідомленні СБУ.

Відомо, що для цього на території росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті.

Отримані гроші ватажки терористів направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України.

Наразі "чиновник" переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання, яке "конвертувало" награбовані окупантами гривні на рублі. За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів.