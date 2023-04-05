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СБУ сообщила новое подозрение экс-гендиректору ГП "Антонов", чьи деяния привели к разрушению "Мрии"

5 апреля 2023 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Уничтоженный самолет "Мрия"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции разоблачила новые факты преступной деятельности бывшего генерального директора ГП "Антонов". Его действия привели к уничтожению самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности

В ходе расследования было установлено, что в начале 2022 года директор госпредприятия должен был организовать своевременную эвакуацию "Мрии" из Гостомельского аэродрома.

Для обеспечения защиты самолета его должны были переправить в аэропорт в городе Лейпциг в Германии.

"По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения Ан-225 находился в надлежащем техническом состоянии, которое позволяло выполнить перелет за пределы Украины. В то же время гендиректор компании не дал соответствующее указание об эвакуации "Мрии" за границу. Такие преступные действия чиновника привели к уничтожению украинского транспортного самолета", — говорится в сообщении.

Стоимость государственного ущерба составляет 8,4 млрд грн.

К тому же, экс-гендиректор не обеспечил своевременное продление договора страхования самолета. Из-за этого госпредприятие потеряло более 42 млн грн в виде компенсационных страховых выплат.

На основании собранных доказательств бывший директор компании уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Отметим, ранее СБУ сообщили фигуранту и двум его подельникам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Напомним, 9 марта, Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко (заочно).

Также мы писали, что российские оккупанты во время пребывания в аэропорту Гостомеля Киевской области украли запчасти с самолета "Мрия". Захватчики вырывали платы и провода.

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