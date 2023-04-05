СБУ повідомила нову підозру ексгендиректору ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії"

Знищений літак "Мрія"

Служба безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції викрила нові факти злочинної діяльності колишнього генерального директора ДП "Антонов". Його дії призвели до знищення літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляє СБУ.

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У ході розслідування було встановлено, що на початку 2022 року директор держпідприємства мав організувати своєчасну евакуацію "Мрії" з Гостомельського аеродрому.

Для забезпечення захисту літака його мали переправити до аеропорту у місті Лейпциг у Німеччині.

"За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Ан-225 перебував у належному технічному стані, який дозволяв виконати переліт за межі України. Натомість гендиректор компанії не дав відповідну вказівку щодо евакуації "Мрії" за кордон. Такі злочинні дії посадовця призвели до знищення українського транспортного літака", — йдеться у повідомленні.

Вартість державних збитків становить 8,4 млрд грн.

До того ж ексгендиректор не забезпечив своєчасне продовження договору страхування літака. Через це держпідприємство втратило понад 42 млн грн у вигляді компенсаційних страхових виплат.

На підставі зібраних доказів колишньому директору компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Зазначимо, раніше СБУ повідомили фігуранту і двом його спільникам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Нагадаємо, 9 березня, Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри раднику генерального директора ДП "Антонов" (ексгенеральному директору ДП "Антонов") Сергію Бичкову, заступнику начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову та директору авіатранспортного підприємства ДП Антонов" Харченку (заочно).

Також ми писали, російські окупанти під час перебування в аеропорту Гостомеля Київської області вкрали запчастини з літака "Мрія". Загарбники повиривали плати та дроти.