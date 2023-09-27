СБУ подозревает адвоката Медведчука и Шария в трудоустройстве в "правительства РФ" на Херсонщине

Экс-адвокат Медведчука Валентин Рыбин. Фото: facebook

Служба безопасности Украины сообщила подозрение экс-адвокату Медведчука и Шария Валентину Рыбину, который теперь является частью оккупационного "правительства РФ" в Херсонской области. Рыбин возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России", по данной информации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Рыбин, обвиняемый в государственной измене, в прошлом был личным адвокатом Медведчука и Шария. С вторжением России он покинул Украину и сделал публикацию в Facebook, призывая украинцев не сопротивляться оккупантам. Позже он прибыл во временно оккупированный район Херсонской области и занял руководящий пост в местной оккупационной администрации России.

СБУ также указывается, что на своем новом посту Рыбин работает над укреплением оккупационного режима в регионе через широкое распространение кремлевской пропаганды.

Также стало известно, что Рыбин присоединился к пропутинской партии "Единая Россия" и попытался баллотироваться на выборах в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью текущего года.

В ходе предвыборной кампании Рыбин активно поддерживал агрессивную политику Кремля и агитировал местных жителей поддержать российских оккупантов.

Валентин Рыбин. Фото: СБУ

Напомним, что СБУ разоблачила во Львове экс-руководителя оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.