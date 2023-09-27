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СБУ підозрює адвоката Медведчука та Шарія у працевлаштуванні в "уряді РФ" на Херсонщині

27 вересня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ підозрює адвоката Медведчука та Шарія у працевлаштуванні в "уряді РФ" на Херсонщині
Ексадвокат Медведчука Валентин Рибін. Фото: facebook
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України повідомила підозру ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну, який тепер є частиною окупаційного "уряду РФ" у Херсонській області. Рибін очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії", за цією інформацією.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Звинувачення адвокату Медведчука та Шарія

Рибін, звинувачений у державній зраді, у минулому був особистим адвокатом Медведчука та Шарія. З вторгненням Росії він залишив Україну і зробив публікацію у Facebook, закликаючи українців не чинити опір окупантам. Пізніше він прибув у тимчасово окупований район Херсонської області та обійняв керівну посаду у місцевій окупаційній адміністрації Росії.

СБУ також зазначається, що на своїй новій посаді Рибін працює над зміцненням окупаційного режиму в регіоні через широке поширення кремлівської пропаганди.

Також стало відомо, що Рибін приєднався до пропутінської партії "Єдина Росія" та спробував балотуватися на виборах до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени поточного року.

Під час передвиборчої кампанії Рибін активно підтримував агресивну політику Кремля та агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.

Валентин Рибін
Валентин Рибін. Фото: СБУ

Нагадаємо, що СБУ викрила у Львові екскерівника оборонного заводу , який "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення РФ. Чиновник завдав збитків на 2,4 мільйона гривень.

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