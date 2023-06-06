СБУ объявила подозрение соратнице Аксенова и еще шести коллаборантам

Соратница главы оккупационной администрации Крыма Наталья Писарева. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение соратнице главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, а также еще шести коллаборантам. Сейчас все они скрываются на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Подозрение соратницы Аксенова

Подозрение объявили руководительнице созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" Наталье Писаревой. Недавно ее кандидатуру на эту "должность" согласовал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"До этого назначения Писарева была так называемой "первым заместителем министра культуры" на временно захваченном полуострове. Находясь на этой "должности", после начала полномасштабного вторжения она координировала вражескую информкампанию по поддержке вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

Тогда коллаборантка публично призывала украинских военных сдаваться в российский плен. Писарева также агитировала жителей Крыма вступать в войска захватчиков для войны против Украины. За это она получила грамоту от оккупационных властей.

В СБУ рассказали, что до захвата Крыма фигурантка руководила региональным проектным офисом аппарата Совета Министров автономной республики. После оккупации Писарева поддержала захватчиков и вошла в так называемый "кадровый резерв" российской администрации.

Подозрение коллаборантам

"Еще одной коллаборанткой является бывшая чиновница Управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области. После захвата части региона она добровольно согласилась на "предложение" агрессора возглавить так называемое "казначейство ЛНР", — говорится в сообщении.

В "штат" фейкового учреждения она привлекла пятерых сообщников. Ими оказались ее бывшие подчиненные из Старобельского, Новоайдарского, Миловского, Новопсковского и Марковского районов. Они стали руководителями соответствующих районных "управлений казначейской службы ЛНР".

На этих "должностях" коллаборанты активно участвовали в финансовом обеспечении захватчиков, которые были на восточном фронте.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Кроме того, шести представителям "казначейства ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы", — добавили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.

Также мы писали, что СБУ разоблачила семерых агентов России, распространявших кремлевскую пропаганду в Украине. Большинство их деструктивных материалов было получено с российских вебсайтов и использовалось для подрыва политической стабильности в разных украинских областях.