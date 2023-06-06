СБУ оголосила підозру соратниці Аксьонова та ще шести колаборантам

Соратниця очільника окупаційної адміністрації Криму Наталія Пісарєва. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру соратниці очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, а також ще шести колаборантам. Наразі всі вони переховуються на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозра соратниці Аксьонова

Підозру оголосили очільниці створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталії Пісарєвій. Нещодавно її кандидатуру на цю "посаду" погодив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"До цього призначення Пісарєва була так званою "першою заступницею міністра культури" на тимчасово захопленому півострові. Перебуваючи на цій "посаді", після початку повномасштабного вторгнення вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.

Тоді колаборантка публічно закликала українських військових здаватися у російський полон. Пісарєва також агітувала мешканців Криму вступати до військ загарбників для війни проти України. За це вона отримала грамоту від окупаційної влади.

У СБУ розповіли, що до захоплення Криму фігурантка керувала регіональним проєктним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки. Після окупації Пісарєва підтримала загарбників та увійшла до так званого "кадрового резерву" російської адміністрації.

Підозра колаборантам

"Ще однією колаборанткою є колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби України в Луганській області. Після захоплення частини регіону вона добровільно погодилась на "пропозицію" агресора очолити так зване "казначейство ЛНР", — йдеться у повідомленні.

До "штату" фейкової установи вона залучила п'ятьох спільників. Ними виявились її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів. Вони стали керівниками відповідних районних "управлінь казначейської служби ЛНР".

На цих "посадах" колаборанти брали активну участь у фінансовому забезпеченні загарбників, які були на східному фронті.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, шістьом представникам "казначейства ЛНР" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми", — додали в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.

Також ми писали, що СБУ викрила сімох агентів Росії, які розповсюджували кремлівську пропаганду в Україні. Більшість їхніх деструктивних матеріалів були отримані з російських вебсайтів і використовувалися для підриву політичної стабільності в різних українських областях.