СБУ объявила подозрение херсонскому "министру", который организовывал депортацию детей

Россиянин получил "должность" в Херсоне в мае прошлого года

СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, который причастен к депортации детей из Украины в рф. Злоумышленником является гражданин россии, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о подозреваемом

Как рассказали в СБУ, на "должности" он выполнял задачи москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте.

"Помимо этого, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонщины в россию под видом поездок в детские лагеря. Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в Россию", — говорится в сообщении.

По каким статьям подозрение

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Пока фигурант находится во временно оккупированном Скадовске.

Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

Напомним, ранее российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

В середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.

Добавим, также недавно активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой в сеть.