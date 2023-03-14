СБУ объявила подозрение херсонскому "министру", который организовывал депортацию детей
СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, который причастен к депортации детей из Украины в рф. Злоумышленником является гражданин россии, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Что известно о подозреваемом
Как рассказали в СБУ, на "должности" он выполнял задачи москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте.
"Помимо этого, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонщины в россию под видом поездок в детские лагеря. Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в Россию", — говорится в сообщении.
По каким статьям подозрение
На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).
Пока фигурант находится во временно оккупированном Скадовске.
Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.
Напомним, ранее российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.
В середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.
Добавим, также недавно активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой в сеть.