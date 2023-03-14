СБУ оголосила підозру херсонському "міністру", який організовував депортацію дітей

Росіянин отримав "посаду" у Херсоні у травні минулого року

СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, який причетний до депортації дітей з України в рф. Зловмисником є громадянин рф, який у травні минулого року отримав "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Що відомо про підозрюваного

Як розповіли в СБУ, на "посаді" він виконував завдання москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті.

"Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до рф", — йдеться у повідомленні.

За якими статтями підозра

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

Наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.

Втім, співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.

У середині лютого кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Окрім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагандує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до рф.

Додамо, також нещодавно активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової у мережу.