СБУ оголосила підозру херсонському "міністру", який організовував депортацію дітей
СБУ повідомила про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, який причетний до депортації дітей з України в рф. Зловмисником є громадянин рф, який у травні минулого року отримав "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
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Що відомо про підозрюваного
Як розповіли в СБУ, на "посаді" він виконував завдання москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті.
"Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до рф", — йдеться у повідомленні.
За якими статтями підозра
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).
Наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.
Втім, співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, раніше російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.
У середині лютого кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Окрім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагандує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до рф.
Додамо, також нещодавно активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової у мережу.