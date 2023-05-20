СБУ объявила подозрение генералу РФ, который командовал оккупацией Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила подозрение российскому генералу. Он командовал оккупацией Харьковской области.

Об этом сообщает СБУ.

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Что делал российский генерал

"Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11 армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. В начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", — говорится в сообщении в сообщении.

Под командованием Рузинского россияне временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Таким образом, российский генерал выполнял преступные задачи руководства по захвату Украины.

Для штурма украинских населенных пунктов Рузинский привлек более 4 тысяч российских оккупантов. Все они входили в состав группировки "Балаклея". СБУ установила, что для введения боевых действий захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепок".

"В то же время при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира — командующего Западным военным округом ВС РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО "Смерч", — рассказали в СБУ.

К тому же российскому генералу подчинялась военная комендатура в городе Балаклея. Недавно правоохранители объявили подозрение руководителю этого учреждения.

За введение войны Кремль наградил более тысячи захватчиков, которые находились в подчинении Рузинского. Российский генерал после оккупации получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России. Сейчас фигурант находится в РФ.

Подозрение оккупанту

Следователи СБУ сообщили Рузинскому о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подозрение российскому генералу. Фото: СБУ

Напомним, 19 мая СБУ сообщила, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.