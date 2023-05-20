СБУ объявила подозрение генералу РФ, который командовал оккупацией Харьковской области
Служба безопасности Украины сообщила подозрение российскому генералу. Он командовал оккупацией Харьковской области.
Об этом сообщает СБУ.
Что делал российский генерал
"Служба безопасности собрала доказательную базу на командующего 11 армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского. В начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", — говорится в сообщении в сообщении.
Под командованием Рузинского россияне временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Таким образом, российский генерал выполнял преступные задачи руководства по захвату Украины.
Для штурма украинских населенных пунктов Рузинский привлек более 4 тысяч российских оккупантов. Все они входили в состав группировки "Балаклея". СБУ установила, что для введения боевых действий захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепок".
"В то же время при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира — командующего Западным военным округом ВС РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО "Смерч", — рассказали в СБУ.
К тому же российскому генералу подчинялась военная комендатура в городе Балаклея. Недавно правоохранители объявили подозрение руководителю этого учреждения.
За введение войны Кремль наградил более тысячи захватчиков, которые находились в подчинении Рузинского. Российский генерал после оккупации получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России. Сейчас фигурант находится в РФ.
Подозрение оккупанту
Следователи СБУ сообщили Рузинскому о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 19 мая СБУ сообщила, что тюремный срок получили "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм". Они штурмовали украинские города на востоке Украины.