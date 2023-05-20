СБУ оголосила підозру генералу РФ, який командував окупацією Харківської області

Співробітники Служби безпеки України. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила підозру російському генералу. Він командував окупацією Харківської області.

Про це повідомляє СБУ.

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Що робив російський генерал

"Служба безпеки зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Андрія Рузинського. На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Під командуванням Рузинського росіяни тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Таким чином російський генерал виконував злочинні завдання керівництва щодо захоплення України.

Для штурму українських населених пунктів Рузинський залучив понад 4 тисячі російських окупантів. Всі вони входи до складу угруповання "Балаклія". СБУ встановила, що для введення бойових дій загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи "Буратіно" і "Солнцепьок".

"Водночас при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира — командувача Західним військовим округом ЗС РФ. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч", — розповіли в СБУ.

До того ж російському генералу підпорядковувалася військова комендатура в місті Балаклія. Нещодавно правоохоронці оголосили підозру керівнику цієї установи.

За введення війни Кремль нагородив понад тисячу загарбників, які перебували у підпорядкуванні Рузинського. Російський генерал після окупації отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії. Наразі фігурант перебуває в РФ.

Підозра окупанту

Слідчі СБУ повідомили Рузинському про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Підозра російському генералу. Фото: СБУ

Нагадаємо, 19 травня, СБУ повідомила, що тюремний строк отримали "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм". Вони штурмували українські міста на сході України.