СБУ нейтрализовала еще три схемы уклонения от призыва, среди задержанных — чиновник Минобороны

За деньги дельцы подделывали документы для военнообязанных

В Украине разоблачены еще три схемы уклонения граждан от мобилизации. Среди участников одной — чиновник Минобороны.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По данным правоохранителей, в Киеве, Закарпатской и Львовской областях разоблачены пять участников преступной схемы, которые подделывали документы во избежание мобилизации. Свои "услуги" дельцы оценили в девять тысяч долларов.

Так, в столице сотрудники СБУ совместно с ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.

В Закарпатской области разоблачены двое жителей Береговского района. Один из фигурантов — ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Известно, что злоумышленники планировали перевозить своих "клиентов" вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

А вот на Львовщине задержаны три дельца, которые предлагали "уклончанам" выехать за границу как водители международных перевозок. В настоящее время всем правонарушителям доложено о подозрении.

Напомним, ранее мы писали, что на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису.