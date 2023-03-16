СБУ нейтрализовала еще три схемы уклонения от призыва, среди задержанных — чиновник Минобороны
В Украине разоблачены еще три схемы уклонения граждан от мобилизации. Среди участников одной — чиновник Минобороны.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
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По данным правоохранителей, в Киеве, Закарпатской и Львовской областях разоблачены пять участников преступной схемы, которые подделывали документы во избежание мобилизации. Свои "услуги" дельцы оценили в девять тысяч долларов.
Так, в столице сотрудники СБУ совместно с ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.
В Закарпатской области разоблачены двое жителей Береговского района. Один из фигурантов — ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу.
Известно, что злоумышленники планировали перевозить своих "клиентов" вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.
А вот на Львовщине задержаны три дельца, которые предлагали "уклончанам" выехать за границу как водители международных перевозок. В настоящее время всем правонарушителям доложено о подозрении.
Напомним, ранее мы писали, что на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису.