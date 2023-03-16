СБУ нейтралізувала ще три схеми ухилення від призову, серед затриманих — чиновник Міноборони

За гроші ділки підроблювали документи для військовозобов'язаних

В Україні викрито ще три схеми ухилення громадян від мобілізації. Серед учасників однієї — посадовець Міноборони.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, у Києві, Закарпатській та Львівській областях викрито п'ятьох учасників злочинної схеми, які підробляли документи задля уникнення мобілізації. Свої "послуги" ділки оцінили у дев'ять тисяч доларів.

Так, у столиці співробітники СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку.

У Закарпатській області викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів — раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Відомо, що зловмисники планували перевозити своїх "клієнтів" поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

А от на Львівщині затримано трьох ділків, які пропонували "ухилянтам" втекти за кордон як водії міжнародних перевезень. Наразі усім правопорушникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису.