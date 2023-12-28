СБУ ликвидировала более 60 группировок, пытавшихся сделать Украину транзитером наркотиков в ЕС
С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины ликвидировала более 60 наркогруппировок в Украине. Эти преступные наркосиндикаты пытались превратить наше государство в транзитера наркотиков в ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ ликвидировала российский наркосиндикат "Химпром"
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, в том числе занимавшихся контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину.
"У злоумышленников изъяты оптовые партии "товара" почти на 2 млрд в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что в августе 2023 года в Киевской и Сумской областях спецназовцы обезвредили "филиал" российской преступной организации "Химпром".
"Среди задержанных — двое экс-чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, входивших в состав российского наркосиндиката. Злоумышленники обустроили на территории обоих регионов две мощные нарколаборатории, которые обеспечивали промышленное производство запрещенных веществ для продажи в Украине и ЕС", — отметили в СБУ .
В ведомстве уточнили, что во время обысков у злоумышленников изъято 23 тонны прекурсоров — веществ для изготовления наркотиков и около 150 кг готовых психотропов.
Кроме того, 89 наркодельцов задержали и сообщили им о подозрении, а 34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.
"Таким образом, благодаря оперативному реагированию Службы безопасности, удалось предотвратить создание трансграничных каналов "бесперебойных" поставок запрещенных веществ в ЕС", — подчеркнули в СБУ.
Какие еще наркогруппировки обезвредила СБУ
"В октябре 2023 года СБУ совместно с правоохранительными органами Румынии ликвидировала контрабандный наркотрафик из Ирана в европейские страны", — отметила пресс-служба правоохранительного органа.
Там уточнили, что в рамках этой операции в Одессе задержаны участники международной группировки, которые пытались переправить в Евросоюз почти 200 кг иранского героина под видом экспорта фиников.
Кроме того, в конце августа этого года СБУ задержала четырех наркодельцов, которые ввезли из Восточной Азии в Украину 2 тонны запрещенных веществ.
"Это были прекурсоры для производства особо опасных психотропов — PVP и мефедрона, которые злоумышленники перевозили под видом строительных смесей. По имеющимся данным, в дальнейшем фигуранты планировали переправить "товар" в ЕС для продажи через собственных наркодилеров", — сообщили в СБУ.
По полученным фактам продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к международному наркобизнесу и их привлечению к ответственности.
Напомним, в течение 2023 года Служба безопасности Украины уничтожила более 500 танков российских оккупантов. Военная техника врага обстреливала и пыталась прорвать позиции сил обороны.
Также мы сообщали, что в Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.
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