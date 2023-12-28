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СБУ ліквідувала понад 60 угрупувань, які намагались зробити Україну транзитером наркотиків до ЄС

28 грудня 2023 17:43
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
СБУ ліквідувала понад 60 угрупувань, які намагались зробити Україну транзитером наркотиків до ЄС
Працівники СБУ знешкодили наркоугрупування. Фото: пресслужба СБУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України ліквідувала понад 60 наркоугрупувань в Україні. Ці злочинні наркосиндикати намагались перетворити нашу державу на транзитера наркотиків до ЄС.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ нейтралізувала понад 60 організованих угруповань, які зокрема займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну.

"У зловмисників вилучено оптові партії "товару" на майже 2 млрд у гривневому еквіваленті", — йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що у серпні 2023 року у Київській та Сумській областях спецпризначенці знешкодили "філію" російської злочинної організації "Хімпром".

"Серед затриманих — двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, які входили до складу російського наркосиндикату. Зловмисники облаштували на території обох регіонів дві потужні нарколабораторії, які забезпечували промислове виробництво заборонених речовин для продажу в Україні та ЄС", — зазначили в СБУ.

У відомстві уточнили, що під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів — речовин для виготовлення наркотиків та майже 150 кг готових психотропів.

Крім того, 89 наркоділків затримали і повідомили про підозру, а 34 організатори та активні учасники наркоугруповань отримали реальні терміни тюремного ув’язнення.

"Таким чином, завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки, вдалося запобігти створенню транскордонних каналів "безперебійних" поставок заборонених речовин до ЄС", — наголосили в СБУ.

Які ще наркоугруповання знешкодила СБУ

"У жовтні 2023 року СБУ спільно з правоохоронними органами Румунії ліквідувала контрабандний наркотрафік з Ірану до європейських країн", — зазначила пресслужба правоохоронного органу.

Там уточнили, що в рамках цієї операції в Одесі затримали учасників міжнародного угруповання, які намагались переправити до Євросоюзу майже 200 кг іранського героїну під виглядом експорту фініків.

Крім того, наприкінці серпня цього року СБУ затримала чотирьох наркоділків, які завезли зі Східної Азії в Україну 2 тонни заборонених речовин.

"Це були прекурсори для виробництва особливо небезпечних психотропів — PVP та мефедрону, які зловмисники перевозили під виглядом будівельних сумішей. За наявними даними, у подальшому фігуранти планували переправити "товар" до ЄС для продажу через власних наркодилерів", — повідомили в СБУ.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу і їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, протягом 2023 року Служба безпеки України знищила понад 500 танків російських окупантів. Військова техніка ворога обстрілювала та намагалась прорвати позиції Сил оборони.

Також ми повідомляли, що у Харкові поліція нейтралізувала велике наркоугруповання. Наркодилери щомісяця збували до двох тисяч доз психотропів.

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