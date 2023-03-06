СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, которые финансировали оккупационные органы через коллаборанта Сальдо
Служба безопасности Украины ликвидировала преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне. Правонарушители создали межрегиональную сеть подпольных казино и финансировали оккупационные органы в захваченных районах юга Украины.
Об этом сообщает СБУ.
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"Ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте. По данным следствия, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения. Во время временного захвата города они продолжили заниматься нелегальным бизнесом", — говорится в сообщении.
Злоумышленники часть полученных "прибылей" передавали руководству бывшей местной оккупационной администрации, возглавляемой гауляйтером Владимиром Сальдо.
Оккупанты предоставляли мужчинам "преференции" на занятия нелегальным бизнесом и свободное передвижение по Херсону.
После освобождения города от россиян правонарушители пытались избежать правосудия и переехали в Житомир. В городе они решили расширить "сеть".
"Для этого в областном центре, а затем и в Киеве, дополнительно открыли шесть игорных заведений. Их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки людей, работавших на преступную организацию", — сообщает СБУ.
В ходе почти 40 обысков по адресам подпольных казино, в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов и в их авто, правоохранители обнаружили:
- суточную выручку — почти миллион наличными в гривневом эквиваленте;
- более 230 носителей фальсифицированного программного обеспечения;
- сетевое и серверное оборудование;
- финансовую и бухгалтерскую документацию с поличным;
- черные записи с клиентской базой.
Следователи СБУ сообщили шести организаторам преступной организации о подозрении по двум статьям УК Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 27 "депутататам народного совета ЛНР". Они организовали псевдореферендум в Луганской области.