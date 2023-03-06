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СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо

6 березня 2023 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Злочинна організація
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України ліквідувала злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні. Правопорушники створили міжрегіональну мережу підпільних казино та фінансували окупаційні органи у захоплених районах півдня України.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі

"Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті. За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом", — йдеться в повідомленні.

Зловмисники частину одержаних "прибутків" передавали керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо.

Окупанти надавали чоловікам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування Херсоном.

Після звільнення міста від росіян, правопорушники намагалися уникнути правосуддя та переїхали до Житомира. У місті вони вирішили розширити "мережу".

"Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів. Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію", — повідомляє СБУ.

У ході майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, правоохоронці виявили:

  • Добову виручку — майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті;
  • понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення;
  • мережеве та серверне обладнання;
  • фінансову та бухгалтерську документацію із доказами злочинних дій;
  • чорнові записи із клієнтською базою.

Слідчі СБУ повідомили шістьом організаторам злочинної організації про підозру за двома статтями КК України.

СБУ ликвидировала сеть подпольных казино

СБУ ликвидировала сеть подпольных казино

СБУ ликвидировала сеть подпольных казино

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру 27 "депутатам народної ради ЛНР". Вони організували псевдореферендум у Луганській області.

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