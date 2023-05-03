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СБУ ликвидировала девять ботоферм, которые распространяли ложь о минировании и терактах в Украине

3 мая 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ ликвидировала девять ботоферм, которые распространяли ложь о минировании и терактах в Украине
Служба безопасности Украины проводит обыск. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники СБУ раскрыли межрегиональную сеть ботоферм, которые занимались распространением дезинформации в социальных сетях для нарушения общественно-политической стабильности в стране. Группировка использовала ложную информацию о терактах и "минировании" объектов для подрыва доверия к властям Украины в условиях войны.

Об этом сообщает СБУ.

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Операция по обезвреживанию ботоферм была проведена в нескольких регионах страны, в результате которой были выявлены девять центров распространения дезинформации и их организаторы. Среди них были выявлены активные сторонники одной из политических сил.

Для распространения фейков были созданы анонимные аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, на которые были подписаны более 200 тысяч пользователей. Организаторы ботоферм использовали специализированное оборудование и программное обеспечение для выращивания ботов, которые распространяли ложную информацию.

СБУ проводит обыск на ботоферме
СБУ проводит обыск на ботоферме. Фото: СБУ
СБУ проводит обыск на ботоферме
СБУ проводит обыск на ботоферме. Фото: СБУ

В ходе обысков у злоумышленников были обнаружены компьютеры с доказательствами их противоправной деятельности, банковские карты, на которые поступали деньги за распространение дезинформации, 5 тысяч SIM-карт украинских операторов мобильной связи и другое специализированное оборудование.

Места действия ботоферм были расположены в разных областях Украины, включая Тернопольскую, Полтавскую, Черкасскую, Сумскую, Львовскую, Черновицкую, Харьковскую, Николаевскую и Закарпатскую области. Злоумышленники устанавливали свое оборудование в собственных или арендованных офисных помещениях.

Обыск на ботоферме
СБУ проводит обыск на ботоферме. Фото: СБУ
СБУ проводит обыск на ботоферме
СБУ проводит обыск на ботоферме. Фото: СБУ

Напомним, что в Украине продолжается системная борьба с коррупцией. В рамках комплексных мероприятий, которые проводятся Службой безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора и Государственным бюро расследований, был задержан прокурор одной из окружных прокуратур Харькова.

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