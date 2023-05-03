СБУ ліквідувала дев'ять ботоферм, які розповсюджували брехню про мінування та теракти в Україні

Служба безпеки України проводить обшук. Фото: СБУ

Співробітники СБУ розкрили міжрегіональну мережу ботоферм, які розповсюджували дезінформацію в соціальних мережах для порушення суспільно-політичної стабільності в країні. Угруповання використало неправдиву інформацію про теракти та "мінування" об'єктів для підриву довіри до влади України в умовах війни.

Про це повідомляє СБУ.

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Операцію зі знешкодження ботоферм було проведено в кількох регіонах країни, в результаті було виявлено дев'ять центрів розповсюдження дезінформації та їх організатори. Серед них було виявлено активних прихильників однієї з політичних сил.

Для поширення фейків було створено анонімні акаунти у соціальних мережах Facebook, Instagram та Twitter, на які було підписано понад 200 тисяч користувачів. Організатори ботоферм використовували спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення для вирощування ботів, які розповсюджували неправдиву інформацію.

СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ

СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ

Під час обшуків у зловмисників було виявлено комп'ютери з доказами їхньої протиправної діяльності, банківські картки, на які надходили гроші за поширення дезінформації, 5 тисяч SIM-карток українських операторів мобільного зв'язку та інше спеціалізоване обладнання.

Місця дії ботоферм були розташовані у різних областях України, включаючи Тернопільську, Полтавську, Черкаську, Сумську, Львівську, Чернівецьку, Харківську, Миколаївську та Закарпатську області. Зловмисники встановлювали своє обладнання у власних чи орендованих офісних приміщеннях.

СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ

СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Україні продовжується системна боротьба з корупцією. У рамках комплексних заходів, що проводяться Службою безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державним бюро розслідувань, було затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова.