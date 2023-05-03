Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow СБУ ліквідувала дев'ять ботоферм, які розповсюджували брехню про мінування та теракти в Україні arrow

СБУ ліквідувала дев'ять ботоферм, які розповсюджували брехню про мінування та теракти в Україні

3 травня 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ ліквідувала дев'ять ботоферм, які розповсюджували брехню про мінування та теракти в Україні
Служба безпеки України проводить обшук. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники СБУ розкрили міжрегіональну мережу ботоферм, які розповсюджували дезінформацію в соціальних мережах для порушення суспільно-політичної стабільності в країні. Угруповання використало неправдиву інформацію про теракти та "мінування" об'єктів для підриву довіри до влади України в умовах війни.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

СБУ накрила велику ботоферму

Операцію зі знешкодження ботоферм було проведено в кількох регіонах країни, в результаті було виявлено дев'ять центрів розповсюдження дезінформації та їх організатори. Серед них було виявлено активних прихильників однієї з політичних сил.

Для поширення фейків було створено анонімні акаунти у соціальних мережах Facebook, Instagram та Twitter, на які було підписано понад 200 тисяч користувачів. Організатори ботоферм використовували спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення для вирощування ботів, які розповсюджували неправдиву інформацію.

СБУ проводить обшук на ботофермі
СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ
СБУ проводить обшук на ботофермі
СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ

Під час обшуків у зловмисників було виявлено комп'ютери з доказами їхньої протиправної діяльності, банківські картки, на які надходили гроші за поширення дезінформації, 5 тисяч SIM-карток українських операторів мобільного зв'язку та інше спеціалізоване обладнання.

Місця дії ботоферм були розташовані у різних областях України, включаючи Тернопільську, Полтавську, Черкаську, Сумську, Львівську, Чернівецьку, Харківську, Миколаївську та Закарпатську області. Зловмисники встановлювали своє обладнання у власних чи орендованих офісних приміщеннях.

Обшук на ботофермі
СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ
СБУ проводить обшук на ботофермі
СБУ проводить обшук на ботофермі Фото: СБУ

Нагадаємо, що в Україні продовжується системна боротьба з корупцією. У рамках комплексних заходів, що проводяться Службою безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Державним бюро розслідувань, було затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB