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СБУ арестовала имущество олигарха Новинського: детали

13 апреля 2023 11:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
СБУ арестовала имущество олигарха Новинського: детали
Российский и украинский бизнесмен Вадим Новинский. Фото: Tar-tass
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

По материалам Службы безопасности, сегодня 13 апреля, арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Он пытался произвести перерегистрацию всех активов на другую компанию.

Об этом информирует СБУ.

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Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн. Список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации схемы он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. По материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.

В уголовном производстве по ст. 111-2 сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. В ходе обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

обшук сбу
Обыск СБУ офиса олигарха. Фото: СБУ
обшук сбу
Обыск СБУ офиса олигарха. Фото: СБУ
обшук сбу
Обыск СБУ офиса олигарха. Фото: СБУ
обшук сбу
Обыск СБУ офиса олигарха. Фото: СБУ

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что в результате проведения следственно-оперативных действий Службой безопасности на Одесской таможне задержан чиновник, который причастен к преступному механизму получения денег за ввоз незадекларированных наличных денег в Украину. СБУ уже ликвидировала четвертую коррупционную схему на Одесской таможне только с начала этого года.

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