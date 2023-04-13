СБУ арештувала майно олігарха Новинського: деталі

Російський та український бізнесмен Вадим Новинський. Фото: Tar-tass

За матеріалами Служби безпеки, сьогодні 13 квітня, арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Він намагався зробити перереєстрацію всіх активів на іншу компанію.

Про це інформує СБУ.

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Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації схеми він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

У кримінальному провадженні за ст. 111-2, співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Обшук СБУ офісу олігарха. Фото: СБУ

Обшук СБУ офісу олігарха. Фото: СБУ

Обшук СБУ офісу олігарха. Фото: СБУ

Обшук СБУ офісу олігарха. Фото: СБУ

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у результаті проведення слідчо-оперативних дій Службою безпеки на Одеській митниці затримано чиновника, який причетний до злочинного механізму отримання грошей за ввезення незадекларованої готівки в Україну. СБУ вже ліквідувала четверту корупційну схему на Одеській митниці лише з початку цього року.