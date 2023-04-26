САП завершила следствие по делу бывшего и.о. гендиректора "Первомайськвугілля": детали

ГП "Первомайськвугілля". Фото: Facebook-страница "Первомайськвугілля"

Антикоррупционные структуры завершили расследование дела о хищении средств при закупках оборудования для "Первомайськвугілля". Общий ущерб, в причастности к которому подозревается бывший и.о. гендиректора госпредприятия оцениваются в 14,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Завершенное следствие

Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Национальным антикоррупционным бюро завершили следствие по делу бывшего и. генерального директора ГП "Первомайськвугілля".

Ему инкриминированное преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины. Бывшего чиновника обвинили в злоупотреблениях при закупке оборудования для предотвращения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт в Луганской области.

В чем обвиняют экс-чиновника

Следствие установило, что закупка насосов, электродвигателей и электрической аппаратуры для "Первомайськвугілля" проводилась без тендера по критериям, которые определило руководство государственного предприятия.

"Как следствие, победителями определили три частные компании, которые поставили оборудование по завышенным ценам. Кроме того, большая часть оборудования нуждалась в устранении дефектов из-за ненадлежащего качества, что привело к дополнительным затратам", — отметили в САП.

Общий ущерб от этой деятельности бывшего руководителя "Первомайськвугілля" оценивается в 14,6 млн грн.

Напомним, что НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела о "Роттердам+".