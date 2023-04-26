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САП завершила слідство у справі колишнього в.о. гендиректора "Первомайськвугілля": деталі

26 квітня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
САП завершила слідство у справі колишнього в.о. гендиректора "Первомайськвугілля": деталі
ДП "Первомайськвугілля". Фото: Facebook-сторінка "Первомайськвугілля"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Антикорупційні структури завершили розслідування справи про розкрадання коштів під час закупівель обладнання для "Первомайськвугілля". Загальні збитки, у причетності до яких підозрюється колишній в.о. гендиректора держпідприємства, оцінюються в 14,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Завершене слідство

Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із Національним антикорупційним бюро завершили слідство у справі колишнього в.о. генерального директора ДП "Первомайськвугілля".

Йому інкримінований злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. Колишнього чиновника звинуватили у зловживаннях під час закупівлі обладнання для запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру у зв’язку з затопленням шахт на Луганщині.

У чому звинувачують експосадовця

Слідство встановило, що закупівля насосів, електродвигунів та електричної апаратури для "Первомайськвугілля" проводилося без тендеру, за критеріями, які визначило керівництво державного підприємства.

"Як наслідок, переможцями визначили три приватні компанії, які поставили обладнання за завищеними цінами. Крім того, більша частина обладнання потребувала усунення дефектів через неналежну якість, що призвело до додаткових витрат", — наголосили у САП.

Загальні збитки від цієї діяльності колишнього керівника "Первомайськвугілля" оцінюються в 14,6 млн грн.

Нагадаємо, що НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи про "Роттердам+".

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