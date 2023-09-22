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Разворовывание бюджетных средств: Нацполиция и СБУ проверяют КНУ им. Т.Шевченко

22 сентября 2023 00:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Разворовывание бюджетных средств: Нацполиция и СБУ проверяют КНУ им. Т.Шевченко
Здание КНУ им. Шевченко. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Национальная полиция проверяет информацию Службы безопасности Украины о хищении средств руководством Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Идет речь о проведении ремонтных работ в бомбоубежищах студенческих общежитий.

Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина.

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Хищение средств

Собственный источник в Нацполиции сообщил агентству, что в августе 2023 по материалам СБУ было зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления. Речь идет о присвоении и растрате имущества в больших размерах руководством учебного заведения.

По словам собеседника агентства, 1 сентября 2023 года Нацполиция совместно с СБУ осмотрели бомбоубежища в студенческих общежитиях №14 и 23. Там обнаружили нарушения, которые, по предварительным выводам, наносят ущерб государству на сумму от 1 до 2 млн грн.

Кроме того, КНУ им. Шевченко заключил соглашения на приобретение материалов и ремонт с частными предпринимателями, которые имеют признаки связи с руководством университета.

Если вина руководства будет доказана, то оно может попасть в тюрьму — от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности

Напомним, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь). Речь идет о сумме в 1,25 млрд долларов.

Целью соответствующей программы является частичная компенсация расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных с безопасностью и обороной.

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