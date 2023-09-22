Розкрадання бюджетних коштів: Нацполіція та СБУ перевіряють КНУ ім. Т.Шевченка

Будівля КНУ ім. Т.Шевченка. Фото: Google

Національна поліція перевіряє інформацію Служби безпеки України про розкрадання коштів керівництвом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Йдеться про проведення ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків.

Про це пише агенція Інтерфакс-Україна.

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Розкрадання коштів

Власне джерело в Нацполіції повідомило агенції, що у серпні 2023 року за матеріалами СБУ було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину. Йдеться про привласнення та розтрату майна у великих розмірах керівництвом навчального закладу.

За словами співрозмовника агентства, 1 вересня 2023 року Нацполіція спільно з СБУ оглянули бомбосховища у студентських гуртожитках №14 і 23. Там виявили порушення, що, за попередніми висновками, завдає збитків державі на суму від 1 до 2 млн грн.

Крім того, КНУ ім. Т. Шевченка уклав угоди на придбання матеріалів і ремонт з приватними підприємцями, які мають ознаки зв'язку з керівництвом університету.

Якщо провина керівництва буде доведена, то воно може потрапити за грати — від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади

Нагадаємо, 21 вересня Україна отримала від Сполучених Штатів черговий транш грантових коштів (безповоротна допомога). Йдеться про суму у 1,25 млрд доларів.

Мета відповідної програми — часткова компенсація видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних, що не пов’язані з безпекою та обороною.