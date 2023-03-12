Российские силовики провели обыск в доме делегата Курултая: какая причина

ФСБ рф

Силовики рф во временно оккупированном Крыму провели обыск в доме делегата Курултая Леммара Юнусова. Он проживает в селе Урожайное Симферопольского района.

Об этом сообщила общественная организация "Крымская солидарность".

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Юнусов рассказал, что следователи не производили обыск всего дома. Российские силовики только осмотрели поверхностно. В ФСБ причины обыска объяснили тем, что якобы делегата Курултая подозревают в причастности к подрыву железной дороги в Бахчисарайском районе.

"Во все комнаты не заходили, поверхностно все просмотрели, вопросы ставили взрыв железной дороги. Искали сопутствующие предметы. Я сказал все, что вы найдете, это то, что вы сами принесли. Они говорят: "Хотите, сами нас отыщите". Я говорю — клоунами не будьте. Никто вас не будет обыскивать. Обыскивать пришли вы. Через час справились, очень быстро. Попросили, чтобы никто не подходил, никто не подъезжал. Ничего они не обнаружили", — сообщил Юнусов.

Он добавил, что никто из членов его семьи не был задержан.

Напомним, в Крыму российские войска рассылают учебным заведениям и другим организациям инструкции для ознакомления, как вести себя во время обстрелов.

Также мы писали, что в оккупированной Евпатории в Крыму русские военные по всему побережью роют окопы, укрепляют их досками и обустраивают пулеметные гнезда. Примечательно, что оккупанты обосновывали фортификационные работы вроде бы реконструкцией набережной. В целом оккупанты обустраивают фортификационные сооружения по всей территории оккупированного Крыма.

Добавим, военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что украинским защитникам не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Он считает, что для победы ВСУ необходимо использовать только дальнобойные средства, чтобы вынудить российские войска отступить.