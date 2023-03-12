Российские силовики провели обыск в доме делегата Курултая: какая причина
Силовики рф во временно оккупированном Крыму провели обыск в доме делегата Курултая Леммара Юнусова. Он проживает в селе Урожайное Симферопольского района.
Об этом сообщила общественная организация "Крымская солидарность".
-
Большинство британцев считают хорошим делом прием украинских беженцев
-
Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана
-
В Кишиневе задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге партии "Шор"
-
В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна
-
Украинские полярники призвали мировых ученых прекратить сотрудничество с россией
-
Вскоре Польша обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов, — Моравецкий
-
Apple удалила из App Store замаскированное приложение российского банка ВТБ
-
Вниманию водителей: альтернативный маршрут объезда пробок на трассе Одесса-Рени
-
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в Евросоюз
-
Кадырова отравили российские спецслужбы, теперь он лечится в Германии, — Жданов
Подробности
Юнусов рассказал, что следователи не производили обыск всего дома. Российские силовики только осмотрели поверхностно. В ФСБ причины обыска объяснили тем, что якобы делегата Курултая подозревают в причастности к подрыву железной дороги в Бахчисарайском районе.
"Во все комнаты не заходили, поверхностно все просмотрели, вопросы ставили взрыв железной дороги. Искали сопутствующие предметы. Я сказал все, что вы найдете, это то, что вы сами принесли. Они говорят: "Хотите, сами нас отыщите". Я говорю — клоунами не будьте. Никто вас не будет обыскивать. Обыскивать пришли вы. Через час справились, очень быстро. Попросили, чтобы никто не подходил, никто не подъезжал. Ничего они не обнаружили", — сообщил Юнусов.
Он добавил, что никто из членов его семьи не был задержан.
Напомним, в Крыму российские войска рассылают учебным заведениям и другим организациям инструкции для ознакомления, как вести себя во время обстрелов.
Также мы писали, что в оккупированной Евпатории в Крыму русские военные по всему побережью роют окопы, укрепляют их досками и обустраивают пулеметные гнезда. Примечательно, что оккупанты обосновывали фортификационные работы вроде бы реконструкцией набережной. В целом оккупанты обустраивают фортификационные сооружения по всей территории оккупированного Крыма.
Добавим, военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что украинским защитникам не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Он считает, что для победы ВСУ необходимо использовать только дальнобойные средства, чтобы вынудить российские войска отступить.