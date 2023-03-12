Російські силовики провели обшук у будинку делегата Курултаю: яка причина

ФСБ рф

Силовики рф у тимчасово окупованому Криму провели обшук у будинку делегата Курултаю Леммара Юнусова. Він проживає у селі Урожайне Сімферопольського району.

Про це повідомила громадська організації "Кримська солідарність".

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Юнусов розповів, що слідчі не проводили обшук усього будинку. Російські силовики лише оглянули поверхнево. У ФСБ причини обшуку пояснили тим, що нібито делегата Курултаю підозрюють у причетності до підриву залізниці у Бахчисарайському районі.

"У всі кімнати не заходили, поверхово всі переглянули, запитання ставили вибух залізниці. Шукали супутні предмети. Я сказав усе, що ви знайдете, це те, що ви самі принесли. Вони кажуть: "Хочете, самі нас обшукайте". Я говорю — клоунами не будьте. Ніхто вас не обшукуватиме. Обшукувати прийшли ви. За годину впоралися, дуже швидко. Попросили, щоби ніхто не підходив, ніхто не під'їжджав. Нічого вони не виявили", — повідомив Юнусов.

Він додав, що нікого з членів його родини не було затримано.

Нагадаємо, у Криму російські війська розсилають навчальним закладам та іншим організаціям інструкції для ознайомлення, як поводитися під час обстрілів.

Також ми писали, що в окупованій Євпаторії, що в Криму, російські військові по всьому узбережжю риють окопи, укріплюють їх дошками та облаштовують кулеметні гнізда. Примітно, що окупанти обґрунтовували фортифікаційні роботи начебто реконструкцією набережної. Загалом окупанти облаштовують фортифікаційні споруди по всій території окупованого Криму.

Додамо, військовий експерт Олег Жданов висловив думку про те, що українським захисникам не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". Він вважає, що для перемоги ЗСУ необхідно використовувати лише далекобійні засоби, щоб змусити російські війська відступити.