Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец

Российские оккупанты придумали новую форму террора против украинцев. Захватчики похищают детей и снимают видео сексуального характера.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

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"Из Telegram-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. "Расценки" достигают сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который "скоро пойдет в школу", предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и не имеют родственников. Невозможно словами описать весь спектр эмоций. Российская федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!" — написал Лубинец в Telegram.

Он призвал киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.

Напомним, в Луганской области оккупанты заставляют отдавать детей в "кадетский" корпус.

Также мы писали, что в населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты запрещают школьникам учиться по украинской программе. Тем временем в Скадовском районе в детских садах россияне развернули полевые госпитали.

Добавим, российские захватчики вывозят украинских школьников с временно оккупированных территорий в рф. Там дети сдают экзамены.