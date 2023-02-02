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Росіяни викрадають українських дітей та знімають з ними відео сексуального характеру, — Лубінець

2 лютого 2023 22:43
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Лубінець повідомив, що росіяни викрадають українських дітей та знімають з ними відео сексуального характеру
Український омбудсман Дмитро Лубінець
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські окупанти вигадали нову форму терору проти українців. Загарбники викрадають дітей та знімають з ними відео сексуального характеру.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

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Деталі

"Із Telegram-каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. "Розцінки" сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який "скоро піде до школи", пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн). У листуванні вказано, що діти з України та не мають родичів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!" — написав Лубінець у Telegram.

Він закликав кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.

злочин

Нагадаємо, у Луганській області окупанти змушують віддавати дітей до "кадетського" корпусу.

Також ми писали, що у населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти забороняють школярам навчатися за українською програмою. Тим часом у Скадовському районі в дитячих садках росіяни розгорнули польові госпіталі.

Додамо, російські загарбники вивозять українських школярів з тимчасово окупованих територій до рф. Там діти складають іспити.

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